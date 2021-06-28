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Валиев рассказал, кого бы хотел увидеть своим следующим соперником

Валиев рассказал, кого бы хотел увидеть своим следующим соперником
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Российский боец UFC Тимур Валиев рассказал, что хотел бы провести бой с Тревином Джонсом.

«Независимо от результата я бы остался доволен выступлением. Я знаю, что провёл отличный бой. Я заставил гордиться собой свою семью и тренерский штаб, это самое важное. Я рассчитывал на ничью или победу. Только эти результаты я бы принял.

Сейчас я хочу встретиться с самым сложным соперником из моего веса. Дайте мне соперника с неудобным стилем. Я здесь, чтобы драться. Было бы неплохо встретиться с Тревином Джонсом. Я жду расплаты. Мы — горцы. Мы живём в горах. Этот парень, Раони Барселос, побил моего друга Саида Нурмагомедова, а мы всегда хотим мести. Если Тревин выйдет против меня в октагон, то в этот раз я смогу финишировать его», — приводит слова Валиева MMAJunkie.

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