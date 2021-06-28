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Макгрегор оплатит поездку сборной Ирландии на молодёжный чемпионат мира по ММА

Макгрегор оплатит поездку сборной Ирландии на молодёжный чемпионат мира по ММА
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор оплатит поездку сборной Ирландии на молодёжный чемпионат мира по ММА, который будет проходит в Болгарии с 29 июля по 1 августа. Пресс-служба Федерации ММА Ирландии сообщила, что Макгрегор оплатит билеты, размещение и вступительный взнос для 27 юных спортсменов и 20 тренеров.

«Желаю сборной Ирландии удачи в их походе на чемпионате мира. Желаю удачи всем, тренерам и спортсменам, я знаю, что будущее ММА в нашей стране находится в отличных руках. Деритесь с честью за Изумрудный остров, мы все с вами», — сказал Макгрегор.

Самому ирландцу 11 июля предстоит выступить на турнире UFC. Он проведёт третий поединок с американцем Дастином Порье. Первый бой завершился досрочной победой Макгрегора, а второй — успехом Порье.

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