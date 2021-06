В Сочи прошло взвешивание ACA 125

В Сочи прошло официальное взвешивание участников турнира ACA 125, главным событием которого станет поединок в лёгком весе между российским бойцом Абдул-Рахман Дудаевым и бразильцем Франциско Де Лима Мациелем. По итогам взвешивания Де Лима Мациель на 100 грамм перевесил Дудаева.

Абсолютно равный вес продемонстрировали участники со-главного боя в полусреднем весе Али «Халк» Багов и киргизский файтер Тилек Машрапов, вышедший на замену Гаджимураду Хирамагомедову — 77,6 кг.

Турнир ACA 125 пройдёт в Сочи во дворце спорта «Большой» 29 июня.

Полный кард турнира:

Абдул-Рахман Дудаев (Россия) vs Франсиско Де Лима (Бразилия)

Али Багов (Россия) vs Тилек Машрапов (Киргизия)

Олег Оленичев (Россия) vs Карлос Эдуардо (Бразилия)

Александр Матмуратов (Россия) vs Элисмар Лима (Бразилия)

Севак Аракелян (Россия) vs Илья Волынец (Россия)

Азамат Амагов (Россия) vs Уилкер Лемос (Бразилия)

Магомедсайгид Алибеков (Россия) vs Ирвинг Ромеро Мачадо (Бразилия)

Владимир Шмелев (Россия) vs Владислав Чернобривцев (Россия).