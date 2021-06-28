Мойкано: хочу драться с лучшими, такими, как Махачев

Бразильский легковес UFC Ренато Мойкано рассказал о желаемых соперниках для следующего боя.
«Мой следующий бой будет точно против оппонентов из топ-15. Я продолжаю просить UFC о сильнейших оппонентах. Я хочу только самые лучшие имена, какие нам могут дать. Я нацелен на таких ребят, как Ислам Махачев и Грегор Гиллеспи. Лучший борец или лучший ударник, это лучший вариант для меня. Хочу сражаться с лучшими», — цитирует Мойкано MMAJunkie.
Следующим соперником Махачева будет Тиаго Мойзес. Их поединок возглавит кард турнира UFC Vegas 31. Последний раз Махачев бился в марте 2021 года. Тогда он досрочно победил Дрю Добера. Это был первый поединок россиянина с сентября 2019 года. На данный момент победная серия Ислама состоит из семи встреч.
Что касается Мойзеса, то он одержал три победы кряду. В последний раз он бился в феврале нынешнего года и победил Александра Эрнандеса решением судей.
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