Ган и Льюис оспорят титул временного чемпиона UFC
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что французский боец ММА Сириль Ган проведёт поединок за титул временного чемпиона организации в тяжёлом весе с американцем Дерриком Льюисом. Бой состоится 7 августа.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но он сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.
Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.
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