Минаков оценил возможность боя Шлеменко — Моргенштерн

Бывший чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков рассказал, что думает по поводу организации возможного поединка российского бойца MMA Александра Шлеменко и рэпера Моргенштерна. Напомним, Моргенштерн, который ранее предолжил запретить MMA, назвал желаемый гонорар за бой со Шлеменко, а тот ответил.
«Я не верю, что он вообще способен драться. Он будет на этом много хайповать и раскручивать эту историю, а в конце просто сольётся и найдёт какой-то грамотный способ слезть с этого.
Сейчас популярна тема поп-ММА. Джиган туда полез – я к нему нормально отношусь, мы с ним лично знакомы и находимся в товарищеских отношениях. Но он хоть имеет связь со спортом, боксирует. А вот эта история — чисто хайповая тема, с которой он по-любому съедет, кто бы против него ни вышел», — цитирует Минакова «Газета.ру».
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