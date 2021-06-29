«Будем жить назло всему миру». Валуев объяснил, почему Россию боятся и никогда не полюбят

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев ответил на вопрос посетителя его онлайн-конференции, поинтересовавшегося, что для него значит победа в Великой Отечественной войне.

«Победа — что это такое? Каждый может по-разному объяснить это понятие. Наше Отечество сотни лет проходило через великие испытания, до того часто, что победа стала генотипом нации, памятью крови, которая, конечно, всегда лилась в таких случаях рекой. Видимо, поэтому многое мы делаем и совершаем вопреки.

Так вышло, что это стало единственным решением всех проблем и историй, в которые заносило наше Отечество. Мы его любим, ругаем, даже готовы немного это делать с другими, но ровно в тот миг, как другие позволяют себе уверовать в наше это типа искреннее чувство неполноценности и заплывают за буйки, тут же бьём им морду. И они искренне не могут понять этой нашей особенности, называя всё «загадочной русской душой».

Можно спорить, но у нас своя любовь ко всему. Даже к Родине. Никому не понятная, нелогичная и от этого непредсказуемая по сути. А что делать? Судьба научила нас жить на рывок.

Мы спим долго, потом быстро горим, сжигая мосты и всё вокруг. Нас за это боятся. Может, да. Ибо предсказуемость приветствовалась всегда, а обратное по замыслу любого потенциального завоевателя подлежит уничтожению. Именно поэтому нас не могут полюбить и не полюбят никогда. Именно поэтому у нас нет друзей и не будет никогда. И лучшие друзья России знаете кто? Да! Армия и флот.

И эти молодые люди школьного возраста… Да… Они впитывают мощь родной истории, великих маршалов прошлого и готовы стать ими в будущем! И пока есть эта нить, пока она не перерезана, мы будем жить назло всему миру. А может, и не назло. Ведь нас, по большому счёту, в первый момент интересуем только мы сами. Не нужно за это осуждать. Весь мир живёт так. Только почему-то готов отказать в этом праве другим. Храня историю народа, страны и её побед, мы сохраним своё будущее!» — написал Валуев.