А. Емельяненко показал, как тренируется в горах. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В видео показано, как Емельяненко, который в настоящее время находится на сборах в Карачаево-Черкесии, проводит импровизированную боксёрскую тренировку на фоне гор.

«Решил выкладывать тренировочный процесс. Буду на ваших глазах возвращать себе былую форму!» — подписал он видео.

«Саня, мы верим в тебя!» — написал один из подписчиков в комментариях.

Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.