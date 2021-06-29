Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Агент Нганну: были шокированы, узнав о проведении боя Ган — Льюис

Агент Нганну: были шокированы, узнав о проведении боя Ган — Льюис
Аудио-версия:
Комментарии

Маркель Мартин, агент чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, прокомментировал решение UFC провести поединок за титул временного чемпиона организации. Его оспорят Деррик Льюис и Сириль Ган.

«Это стало полным шоком. Сюрприз, что UFC организует бой за титул временного чемпиона так быстро, особенно если мы посмотрим на историю дивизиона.

Фрэнсис сейчас возвращается в США, чтобы начать тренироваться. Он победил лишь три месяца назад. Мы не понимаем, с чем связано решение UFC, но надеемся получить скоро объяснение. В конце концов, они отвечают за такие решения», — цитирует агента ESPN.

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но он сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.

Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.

Новость по теме
Ган и Льюис оспорят титул временного чемпиона UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021