Агент Нганну: были шокированы, узнав о проведении боя Ган — Льюис

Маркель Мартин, агент чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, прокомментировал решение UFC провести поединок за титул временного чемпиона организации. Его оспорят Деррик Льюис и Сириль Ган.
«Это стало полным шоком. Сюрприз, что UFC организует бой за титул временного чемпиона так быстро, особенно если мы посмотрим на историю дивизиона.
Фрэнсис сейчас возвращается в США, чтобы начать тренироваться. Он победил лишь три месяца назад. Мы не понимаем, с чем связано решение UFC, но надеемся получить скоро объяснение. В конце концов, они отвечают за такие решения», — цитирует агента ESPN.
Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но он сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.
Ранее Ган одержал победу в поединке с россиянином Александром Волковым. Бой, проходивший на турнире UFC Vegas 30, закончился победой Гана единогласным решением судей. Перед этим поединком Ган занимал третье место в рейтинге тяжеловесов UFC. Волков находился на пятом месте в рейтинге.
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