Исмаилов: моё улыбающееся, довольное лицо наблюдать всё равно придётся!

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном на пресс-конференции, спортсмен широко улыбается.

«Вы можете меня любить или ненавидеть, но моё улыбающееся, довольное лицо наблюдать всё равно придётся!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.

«Тебя могут любить или ненавидеть, но ты в России показал, как должна работать индустрия MMA. У тебя большие заслуги!» — написал один из подписчиков в комментариях.

«Магомед, главное, чтоб не было равнодушных. Тогда это печально. Получается, всем неинтересно. А если кто-то любит, а кто-то ненавидит — это замечательно! Значит, человек живёт полной жизнью и будоражит умы. Это и есть залог успеха! А угодить всем и каждому невозможно. Да и нет такой цели», — добавил другой подписчик.