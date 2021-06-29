Исмаилов: моё улыбающееся, довольное лицо наблюдать всё равно придётся!

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов опубликовал новое фото на своей странице в «Инстаграме». На снимке, сделанном на пресс-конференции, спортсмен широко улыбается.
«Вы можете меня любить или ненавидеть, но моё улыбающееся, довольное лицо наблюдать всё равно придётся!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Магомеда Исмаилова.
«Тебя могут любить или ненавидеть, но ты в России показал, как должна работать индустрия MMA. У тебя большие заслуги!» — написал один из подписчиков в комментариях.
«Магомед, главное, чтоб не было равнодушных. Тогда это печально. Получается, всем неинтересно. А если кто-то любит, а кто-то ненавидит — это замечательно! Значит, человек живёт полной жизнью и будоражит умы. Это и есть залог успеха! А угодить всем и каждому невозможно. Да и нет такой цели», — добавил другой подписчик.
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