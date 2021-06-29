Бывший тренер Кличко: Ломаченко как боксировал в старом стиле, так и остался

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, оценил победу бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в поединке с японцем Масаёси Накатани. Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде.

«То, что говорились до этого, — мол, Вася перезагрузился, — честно сказать, я не сильно увидел эту перезагрузку в техническом плане. Он как боксировал в том стиле, так и остался: уклончик, заход — и пробил.

Может, он что-то добавил, но я не увидел, что он конкретно перезагрузился как боксёр. Стал таким крепышом, подкачался. В предыдущих боях я этого не замечал, а здесь видно, что он массу поднабрал. Красавчик», — рассказал Городничёв в своём YouTube-канале.