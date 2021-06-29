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Шлеменко оценил поступок Моргенштерна, который пожертвовал крупную сумму больному ребёнку

Шлеменко оценил поступок Моргенштерна, который пожертвовал крупную сумму больному ребёнку
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поступок известного рэпера Моргенштерна, который ранее перевёл крупную сумму на счёт больного ребёнка.

«Про его благотворительность — это глупости. Вот представьте, что наркоторговец переведет деньги больному ребенку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков. Точно так же и этот персонаж. Призывая употреблять наркотики, занимаясь пропагандой, скольких детей он загубил. При этом помог одному ребенку — просто смешно.

Для этого и делается, чтобы были потом разговоры: вот, мол, я переслал больному ребенку 10 млн, спас одного. А сколько тысяч детей ты погубил? Вот так надо ставить вопрос. Тем более, когда человек взял, снял с себя последнюю рубаху и пожертвовал — это одно. А здесь он пафосно выкинул деньги, и об этом знают все. Думаю, в этом цель и была, это однозначная показуха», — цитирует Шлеменко «Газета.ру».

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