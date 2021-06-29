Шлеменко оценил поступок Моргенштерна, который пожертвовал крупную сумму больному ребёнку

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал поступок известного рэпера Моргенштерна, который ранее перевёл крупную сумму на счёт больного ребёнка.
«Про его благотворительность — это глупости. Вот представьте, что наркоторговец переведет деньги больному ребенку и будет это афишировать, при этом тысячи детей продолжат погибать от наркотиков. Точно так же и этот персонаж. Призывая употреблять наркотики, занимаясь пропагандой, скольких детей он загубил. При этом помог одному ребенку — просто смешно.
Для этого и делается, чтобы были потом разговоры: вот, мол, я переслал больному ребенку 10 млн, спас одного. А сколько тысяч детей ты погубил? Вот так надо ставить вопрос. Тем более, когда человек взял, снял с себя последнюю рубаху и пожертвовал — это одно. А здесь он пафосно выкинул деньги, и об этом знают все. Думаю, в этом цель и была, это однозначная показуха», — цитирует Шлеменко «Газета.ру».
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