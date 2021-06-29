Льюис и Ган отреагировали на то, что им дали бой за титул временного чемпиона UFC

Тяжеловесы UFC Деррик Льюис и Сириль Ган отреагировали на новость, что им дали поединок за пояс временного чемпиона лиги. Ранее об этом сообщил президент UFC Дана Уайт.

«Для всех, кто продолжает меня спрашивать: у меня нет билетов. Все билеты распроданы. Так что не звоните мне, билетов нет. У меня их не осталось. Все закончились!» — рассказал Льюис в видео, выложенном в его «инстаграме».

«Я никогда не говорю «нет» вызовам. Спасибо менеджменту за сверхзвуковой взлёт. Фернандо Лопес, у нас есть работа!» — написал Ган в своём «инстаграме».

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну должен был подраться с Льюисом в августе, но он сообщил, что не будет готов к поединку. В связи с этим руководство UFC решило провести поединок Гана и Льюиса за временный титул.