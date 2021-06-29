Нурмагомедов — экс-чемпиону UFC Рокхолду: тащи свою задницу в зал
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к экс-чемпиону лиги в среднем весе Люку Рокхолду. Ранее американский боец заявил, что Нурмагомедов решил стать его тренером.
Рокхолд опубликовал в своём «инстаграме» подборку фотографий, на которых он исполняет трюк на скейтборде.
«Терпеливо жду боя», — подписал он фотографии.
«Тащи свою задницу в зал», — написал Нурмагомедов в комментариях.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Люка Рокхолда.
Люк Рокхолд не выходил в октагон с июля 2019 года, после того как проиграл Яну Блаховичу нокаутом во втором раунде. Что касается Хабиба Нурмагомедова, то в марте 32-летний спортсмен официально подтвердил завершение карьеры в смешанных единоборствах.
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