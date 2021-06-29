Макгрегор забронировал клуб в Лас-Вегасе для вечеринки после боя с Порье

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор планирует отпраздновать победу в поединке с американцем Дастином Порье в ночном клубе Encore Beach Club. Ирландец сообщил в своём «инстаграме», что забронировал клуб для празднования. Соперники встретятся на турнире UFC, который будет проходить в Лас-Вегасе в ночь на 11 июля мск.

Макгрегор не впервые бронирует клуб, чтобы устроить вечеринку после боя. В последний раз он так поступал перед поединком с Дональдом Серроне. Тот бой завершился убедительной победой Конора, который нокаутировал соперника уже в начале первого раунда.

Примечательно, что Макгрегор также заранее оплачивал услуги по организации вечеринки и перед титульным боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Но тогда ирландец проиграл, после чего отказался от празднования.