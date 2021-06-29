Макгрегор забронировал клуб в Лас-Вегасе для вечеринки после боя с Порье

Ирландский боец ММА, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор планирует отпраздновать победу в поединке с американцем Дастином Порье в ночном клубе Encore Beach Club. Ирландец сообщил в своём «инстаграме», что забронировал клуб для празднования. Соперники встретятся на турнире UFC, который будет проходить в Лас-Вегасе в ночь на 11 июля мск.
Макгрегор не впервые бронирует клуб, чтобы устроить вечеринку после боя. В последний раз он так поступал перед поединком с Дональдом Серроне. Тот бой завершился убедительной победой Конора, который нокаутировал соперника уже в начале первого раунда.
Примечательно, что Макгрегор также заранее оплачивал услуги по организации вечеринки и перед титульным боем с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Но тогда ирландец проиграл, после чего отказался от празднования.
- 29 июня 2021
-
16:04
-
15:35
-
15:01
-
14:31
-
14:25
-
14:09
-
13:33
-
13:14
-
12:04
-
11:59
-
11:13
-
10:43
-
10:34
-
10:14
-
10:08
-
10:03
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:00
-
00:23
- 28 июня 2021
-
23:33
-
22:53
-
21:13
-
20:26
-
18:50
-
17:41
-
16:50
-
16:05
-
15:53
-
15:06
-
14:54