Хабиб Нурмагомедов эффектно опрокинул соперника в спарринге. Видео

Хавьер Мендес, тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как его подопечный победил в спарринге бывшего бойца Bellator Фернандо Гонсалеса. Тренировки проходят в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США).
В видео Нурмагомедов, поборовшись с соперником, эффектно опрокинул его на настил и одержал победу.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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