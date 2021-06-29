Брэндон Морено высказался о возможности проведения третьего поединка с Фигейреду

Мексиканский боец ММА Брэндон Морено поделился мнением о возможности проведения третьего поединка с Дейвисоном Фигейреду.



«Он вёл себя очень правильно после боя и показывал уважение. Знаете, я тоже хочу сохранить к нему уважение. Что касается ещё одного боя, определённо, он бывший чемпион и трилогия вполне возможна. Мне нужно поговорить об этом с UFC. Прежде всего сейчас я хочу немного отдохнуть. Посмотрим, что будет дальше. Мне кажется, что в нашем предыдущем бое я доминировал. Так что, возможно, ему сначала лучше сразиться с другим парнем. Даже не знаю, посмотрим», — сказал Морено в интервью на канале MMA Junkie в YouTube.



Напомним, первый поединок между бойцами состоялся на турнире UFC 256, прошедшем 12 декабря 2020 года в Лас-Вегасе. Заметного преимущества в поединке не было ни у одного из бойцов. По итогам пяти раундов судьи решением большинства насчитали ничью. На турнире UFC 263 Морено победил Дейвисона в третьем раунде сабмишеном.

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