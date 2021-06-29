Ломаченко поделился мнением о шансах Усика в бое с Джошуа

33-летний украинский боксёр Василий Ломаченко поделился мнением о шансах бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика в поединке с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.



«Конечно, я верю в шансы Усика. Но победить будет крайне непросто. Джошуа знает, что ему нужно делать на ринге, он знает, как боксировать, и имеет очень большой опыт выступлений в любителях. Это будет очень интересный бой. Да, Энтони значительно превосходит Усика в размерах, но Александр намного быстрее», – сказал Ломаченко в эфире канала skysportsboxing в «Инстаграме».

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