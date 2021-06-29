Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ломаченко поделился мнением о шансах Усика в бое с Джошуа

Ломаченко поделился мнением о шансах Усика в бое с Джошуа
Комментарии

33-летний украинский боксёр Василий Ломаченко поделился мнением о шансах бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика в поединке с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что следующим соперником Джошуа, у которого сорвался бой с Тайсоном Фьюри, может стать Усик, являющийся обязательным претендентом по линии WBO.

«Конечно, я верю в шансы Усика. Но победить будет крайне непросто. Джошуа знает, что ему нужно делать на ринге, он знает, как боксировать, и имеет очень большой опыт выступлений в любителях. Это будет очень интересный бой. Да, Энтони значительно превосходит Усика в размерах, но Александр намного быстрее», – сказал Ломаченко в эфире канала skysportsboxing в «Инстаграме».

Новость по теме
Джошуа: у Усика нет ничего такого, чего я раньше не видел
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021