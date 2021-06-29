В UFC подтвердили поединок Аскарова и Переса на турнире UFC Vegas 33
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В UFC подтвердили поединок между 28-летним российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и 29-летним представителем США Алексом Пересом. Соответствующее сообщение было размещено на странице организации в "Инстаграме". Бой запланирован на 1 августа.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».
Напомним, Аскаров провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.
Перес же в своём последнем бою уступил Дейвисону Фигейреду в ноябре 2020 года на UFC 255. В семи боях на UFC он потерпел лишь одно поражение.
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