В UFC подтвердили поединок Аскарова и Переса на турнире UFC Vegas 33

В UFC подтвердили поединок между 28-летним российским бойцом смешанных единоборств Аскаром Аскаровым и 29-летним представителем США Алексом Пересом. Соответствующее сообщение было размещено на странице организации в "Инстаграме". Бой запланирован на 1 августа.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице UFC Russia в «Инстаграме».

Напомним, Аскаров провёл последний бой 7 марта на турнире UFC 259, где одержал победу над Джозефом Бенавидесом единогласным решением судей. Таким образом, в UFC на его счету три победы кряду, а его дебютный поединок завершился вничью.



Перес же в своём последнем бою уступил Дейвисону Фигейреду в ноябре 2020 года на UFC 255. В семи боях на UFC он потерпел лишь одно поражение.