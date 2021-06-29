«Это противостояние вызвало бы ажиотаж». Тищенко назвал следующего возможного соперника

Олимпийский чемпион 2016 года по боксу Евгений Тищенко рассказал о месте проведения следующего боя, а также назвал потенциального соперника. В активе Тищенко восемь побед на профессиональном ринге при одном поражении, которое он потерпел в марте в бое с представителем ЮАР Табисо Мчуну. То поражение стало первым в карьере Евгения.



«Надеюсь провести следующий бой в сентябре. Сейчас ждём дату от ледового дворца в Челябинске. Это ориентировочная дата поединка. Мы хотим яркое возвращение. Соперников будем выбирать из топ-15 рейтинга, чтобы победа позволила хоть немного вернуть свои позиции. А уже от этого боя будем отталкиваться в плане дальнейших перспектив. Как понимаю, что под день города в Челябинске (13 сентября. — Прим. «Чемпионата») будут делать большое шоу, в главном бою которого выступит Мухаммад Якубов. И я хотел бы попасть в этот кард.



По соперникам нет какой-то конкретики, потому что идут переговоры и в зависимости от них всё может меняться. Видел информацию о поединке с Кудряшовым, после чего стало известно, что ведутся переговоры. Разговоры идут и по сей день. Так что как вариант — я проведу бой в сентябре с Кудряшовым. Мы оба потерпели неудачи в наших последних поединках. Мне кажется, что такое противостояние вызвало бы зрительский ажиотаж, а также было бы интересным и для нас самих. Но пока контракты не подписаны, всё в стадии переговоров», — приводит слова Тищенко «Р-Спорт».

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