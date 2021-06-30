«Он величайший боец в истории». Ган рассказал об интересе в поединке с Джоном Джонсом

Французский боец ММА Сириль Ган сообщил об интересе в поединке с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.



«Многие говорят об этом бое, потому что оба мы техничные бойцы. Признаться, я взволнован. Джон Джонс — величайший боец в истории, и все это знают. Я думаю, что он принял верное решение, когда перешёл в тяжёлый вес. Он может заработать на этом много денег. В полутяжёлом весе он многого добился, а теперь хочет показать результат в новом дивизионе», — сказал Ган в интервью на канале TMZSports в YouTube.



Напомним, в ночь с 26 на 27 июня мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном бою турнира по смешанным единоборствам UFC Вегас 30 Ган победил российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова.

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