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На Майка Тайсона подали в суд. Он взял многомиллионный гонорар и не вышел на бой

На Майка Тайсона подали в суд. Он взял многомиллионный гонорар и не вышел на бой
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На бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Майка Тайсона подали в суд. Об этом сообщает издание International Business Times.

В иске, поданном промоутерской компанией Triller, утверждается, что Тайсону заплатили $ 25 млн за выставочный поединок с Эвандером Холифилдом, который сорвался по вине Майка, отказавшегося от дальнейшего сотрудничества.

«Никто, кроме Triller, не был готов заплатить $ 25 млн за бой, особенно в период пандемии. А мы это сделали. Выплачено всё до копейки, и никто никогда не говорил, что мы не выплачиваем всё до копейки», — заявил генеральный директор Triller Райан Кавано.

Напомним, в ноябре 2020 года Майк Тайсон провёл выставочный поединок с другим легендарным боксёром Роем Джонсом. Бой завершился вничью.

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