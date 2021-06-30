Самый большой и самый маленький чемпионы UFC оказались на одном фото
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Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну опубликовал на своей странице в «Инстаграме» две фотографии, на которых он стоит рядом с обладателем пояса в наилегчайшем весе Брэндоном Морено.
«Вы, парни, можете этого и не видеть, но на этих фото есть как минимум один боец наилегчайшего веса и два — легчайшего веса», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Фрэнсиса Нганну.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Выбери кого-то своих размеров».
«Самый страшный человек на планете с Фрэнсисом Нганну».
«Морено вырубит Нганну в первом раунде».
«Мои любимые чемпионы».
«Брендон смеётся от страха».
«Подеритесь друг с другом за объединённый пояс!»
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