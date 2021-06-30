Самый большой и самый маленький чемпионы UFC оказались на одном фото

Действующий чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну опубликовал на своей странице в «Инстаграме» две фотографии, на которых он стоит рядом с обладателем пояса в наилегчайшем весе Брэндоном Морено.

«Вы, парни, можете этого и не видеть, но на этих фото есть как минимум один боец наилегчайшего веса и два — легчайшего веса», — подписал он фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Фрэнсиса Нганну.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Выбери кого-то своих размеров».

«Самый страшный человек на планете с Фрэнсисом Нганну».

«Морено вырубит Нганну в первом раунде».

«Мои любимые чемпионы».

«Брендон смеётся от страха».

«Подеритесь друг с другом за объединённый пояс!»