Александр Усик отреагировал на победу Украины над Швецией и выход в четвертьфинал Евро

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик отреагировал на победу сборной Украины по футболу над национальной командой Швеции в матче 1/8 финала Евро-2020.
«Красавчики», — написал он в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/usykaa/?hl=ru
Сборная Украины, которая одолела национальную команду Швеции в дополнительное время матча 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 (2:1), в четвертьфинале турнира встретится с Англией, обыгравшей Германию (2:0). Встреча сборных Англии и Украины пройдёт 3 июля на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Начало матча — в 22:00 мск.
Ранее определились три четвертьфинальные пары чемпионата Европы 2020 года: Чехия — Дания (3 июля, 19:00 мск); Бельгия — Италия (2 июля, 22:00 мск), Швейцария — Испания (2 июля, 19:00 мск).
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