Сен-Пьер дал прогноз на бой Макгрегор — Порье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер рассказал об ожиданиях от третьего поединка с участием экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком дивизионе Дастина Порье.

«Думаю, Макгрегор очень хорош в реваншах. Считаю, он одержит победу. Полагаю, он победит во втором раунде. Нокаутом», — рассказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Tristar Gym.

Третий бой Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.