Бой Тима Цзю и Майкла Зерафы оказался под угрозой срыва

Сэм Лабруна, менеджер австралийского боксёра Майкла Зерафы, выразил сомнение в том, что бой его подопечного с Тимом Цзю состоится на фоне вспышки коронавируса.
«Я буду говорить с правительством штата Виктория и просить совета относительно ситуации с коронавирусом на фоне поединка Зерафы и Цзю. Безопасность и благополучие команды превыше всего, и как только мы получим понимание того, что ждёт нас впереди, мы сможем дать комментарий по этому поводу и действовать соответствующим образом. Мне жаль, но ситуация не находится под нашим контролем», — приводит слова Сэма Лабруны BoxingScene.
Поединок Цзю и Зерафы должен пройти 7 июля. Бой пройдёт в «Ньюкасл Интертеймент Центр» (Австралия). Ранее сообщалось, что за бой с Зерафой Цзю предлагают $ 1 млн в качестве гонорара.
Цзю-младший провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). Напомним, 31 марта Тим Цзю победил нокаутом ирландского боксера Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
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