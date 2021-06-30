Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бой Тима Цзю и Майкла Зерафы оказался под угрозой срыва

Бой Тима Цзю и Майкла Зерафы оказался под угрозой срыва
Аудио-версия:
Комментарии

Сэм Лабруна, менеджер австралийского боксёра Майкла Зерафы, выразил сомнение в том, что бой его подопечного с Тимом Цзю состоится на фоне вспышки коронавируса.

«Я буду говорить с правительством штата Виктория и просить совета относительно ситуации с коронавирусом на фоне поединка Зерафы и Цзю. Безопасность и благополучие команды превыше всего, и как только мы получим понимание того, что ждёт нас впереди, мы сможем дать комментарий по этому поводу и действовать соответствующим образом. Мне жаль, но ситуация не находится под нашим контролем», — приводит слова Сэма Лабруны BoxingScene.

Поединок Цзю и Зерафы должен пройти 7 июля. Бой пройдёт в «Ньюкасл Интертеймент Центр» (Австралия). Ранее сообщалось, что за бой с Зерафой Цзю предлагают $ 1 млн в качестве гонорара.

Цзю-младший провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). Напомним, 31 марта Тим Цзю победил нокаутом ирландского боксера Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021