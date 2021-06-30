Бывший тренер Кличко назвал главную проблему Усика и дал ему совет

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, рассказал, в чём, по его мнению, состоит главная проблема бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика. По словам Городничёва, Усика ожидает поражение в поединке с обладателем поясов WBA, IBF, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа.

«Если Джошуа будет боксировать с Усиком, то где-то в шестом раунде с Александром может что-то произойти и он не потянет этот бой. Усик — техничный боксёр, я никогда не говорил, что он плохой. Я всегда говорил, что он классный боксёр. Но он не умеет вести дела. Вот в чём его проблема.

Боксёр должен не только боксировать, но ещё и уметь вести дела. А он спихивает на других, а сам стоит в стороне, точно Анатолий Николаевич (Ломаченко. — Прим. «Чемпионата»). Серый кардинал быстренько всё порешал, стал в стороне и наблюдает. Так что, Александр Усик, тебе надо поменять команду, чтобы очень хорошо вести дела на таком уровне», — рассказал Городничёв в своём YouTube-канале.