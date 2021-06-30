Оливейра пообещал нокаутировать Макгрегора и Порье
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Действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории бразилец Чарльз Оливейра заявил, что нокаутирует бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона в лёгком дивизионе Дастина Порье, если ему дадут поединки с ними.
«Я никогда не выбираю соперников и всегда готов к поединку. Это два больших имени в нашем спорте. Все понимают, что бой с Макгрегором – это всегда большие деньги. Порье не такой «денежный», но они оба прекрасные оппоненты.
Я буду готов. Я верю в свои навыки джиу-джитсу против любого из них. Но что-то мне подсказывает, что я нокаутирую их обоих, если буду драться с ними. Я это чувствую», — приводит слова Чарльза Оливейры издание Sportskeeda.
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