Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: не стоит рассчитывать, что бой Лопеса и Камбососа состоится 11 сентября

Инсайдер: не стоит рассчитывать, что бой Лопеса и Камбососа состоится 11 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Крис Манникс сообщил, что поединок чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса и претендента на титул IBF Джорджа Камбососа вряд ли состоится 11 сентября.

«Люди, близкие к Теофимо Лопесу, сообщили, что он всё ещё болен и по-прежнему имеет дело с последствиями коронавируса. Когда бы он ни оправился от болезни, после этого ему потребуется полтора или два месяца в тренировочном лагере, чтобы вернуться в форму. Люди считают, что бой состоится 11 сентября, но не стоит на это рассчитывать.

На месте Ломаченко я бы не стал ждать, пока ЛОпес победит Камбососа, а затем — пока Теофимо будет готов к бою. Ему стоит присмотреться к лучшим бойцам лёгкого веса, устроить бой с кем-то из них, а затем провести большой бой с Лопесом в начале следующего года», — цитирует Манникса BoxingNews24.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021