Инсайдер: не стоит рассчитывать, что бой Лопеса и Камбососа состоится 11 сентября

Журналист Крис Манникс сообщил, что поединок чемпиона мира по версиям WBA, IBF и WBO в лёгком весе Теофимо Лопеса и претендента на титул IBF Джорджа Камбососа вряд ли состоится 11 сентября.
«Люди, близкие к Теофимо Лопесу, сообщили, что он всё ещё болен и по-прежнему имеет дело с последствиями коронавируса. Когда бы он ни оправился от болезни, после этого ему потребуется полтора или два месяца в тренировочном лагере, чтобы вернуться в форму. Люди считают, что бой состоится 11 сентября, но не стоит на это рассчитывать.
На месте Ломаченко я бы не стал ждать, пока ЛОпес победит Камбососа, а затем — пока Теофимо будет готов к бою. Ему стоит присмотреться к лучшим бойцам лёгкого веса, устроить бой с кем-то из них, а затем провести большой бой с Лопесом в начале следующего года», — цитирует Манникса BoxingNews24.
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