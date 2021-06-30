Исмаилов отреагировал на видео тренировки А. Емельяненко в горах
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов оставил комментарий под постом другого росссийского бойца MMA Александра Емельяненко в «Инстаграме», в котором тот показал, как тренируется на сборах в горах.
«Хоро-о-ош! С возвращением, Саша», — написал Магомед Исмаилов в комментариях к соответствующему посту.
Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) его нокаутировал Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.
Ранее подписчики Александра Емельяненко оценили его свежее фото со сборов в Карачаево-Черкесии.
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