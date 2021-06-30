Чимаев прекратил сотрудничество с менеджером Нурмагомедова

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в UFC в полусредней и средней весовых категориях, прекратил сотрудничество с менеджером Али Абдель-Азизом, который также ведёт дела экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова представителя команды Чимаева.

«Хамзат завершил отношения с Али Абдель-Азизом. Это произошло по-доброму и уважительно. Теперь менеджер Хамзата — Махди Шаммас», — сообщил источник.

Напомним, ранее Чимаев заявил, что «порвёт» Нурмагомедова, если тот захочет боя, после чего многие раскритиковали Хамзата.

На счету Хамзата Чимаева девять побед в девяти поединках в смешанных единоборствах, в том числе три победы в трёх боях в UFC.

