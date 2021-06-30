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Убийцу бойца Bellator приговорили к 30 годам тюрьмы

Убийцу бойца Bellator приговорили к 30 годам тюрьмы
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Убийца бойца Bellator Исайи Чапмана получил 30-летний тюремный срок, сообщает MMAFighting.

Как сообщает источник, 30-летний Кристофер Блюр был признан виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия и был приговорён к 354 месяцам тюремного заключения.

Чапман был застрелен в апреле 2020 года. На суде обвиняемый признался, что находился в состоянии наркотического опьянения.

Чапман был бойцом ММА в течение 10 лет. В 2010 году он провёл свой первый любительский бой, который выиграл. Исаия быстро стал профессионалом и дебютировал в 2012 году. Последний раз он выходил в октагон в 2019 году, уступив Патрику Миксу на Bellator 232. За карьеру в ММА на счету Чапмана 9 побед и 4 поражения. 5 из 9 побед были одержаны досрочно. В 2014 году на турнире WSOF 13 единогласным решением судей он уступил российскому бойцу Тимуру Валиеву.

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