Тиму Цзю дали нового соперника после снятия Зерафы за неделю до боя
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Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, получил нового соперника на бой, который состоится 7 июля. Об этом сообщает BoxingScene.
Майкл Зерафа, который изначально должен был сразиться с Цзю, отказался ехать в Ньюкасл (Австралия) из-за вспышки коронавируса, и выйти на бой с Тимом на коротком уведомлении согласился Стив Спарк, на счету которого 12 побед (в том числе 11 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.
Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.
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