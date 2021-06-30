Тиму Цзю дали нового соперника после снятия Зерафы за неделю до боя

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю, получил нового соперника на бой, который состоится 7 июля. Об этом сообщает BoxingScene.

Майкл Зерафа, который изначально должен был сразиться с Цзю, отказался ехать в Ньюкасл (Австралия) из-за вспышки коронавируса, и выйти на бой с Тимом на коротком уведомлении согласился Стив Спарк, на счету которого 12 побед (в том числе 11 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.

Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.