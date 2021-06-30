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Смолка отказался от боя с О'Мэлли. Мераб Двалишвили вызвался заменить американца

Смолка отказался от боя с О'Мэлли. Мераб Двалишвили вызвался заменить американца
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Американский боец UFC Луис Смолка отказался от поединка с соотечественником Шоном О'Мэлли, сообщает MMAFighting. Причины отказа Смолки от боя пока неизвестны, в настоящий момент руководство UFC занимается поисками оппонента для американца.

Бой должен был состояться 10 июля на турнире UFC 264, главным событием которого станет третий бой между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье.

Своё желание заменить Смолку в этом поединке высказал грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили.

«Я готов подраться с Шоном О’Мэлли, если ему еще нужен оппонент. А в сентябре я, как и планировалось, встречусь с Марлоном», — написал Двалишвили в своём «инстаграме».

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