Смолка отказался от боя с О'Мэлли. Мераб Двалишвили вызвался заменить американца

Американский боец UFC Луис Смолка отказался от поединка с соотечественником Шоном О'Мэлли, сообщает MMAFighting. Причины отказа Смолки от боя пока неизвестны, в настоящий момент руководство UFC занимается поисками оппонента для американца.
Бой должен был состояться 10 июля на турнире UFC 264, главным событием которого станет третий бой между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом организации в лёгком весе Дастином Порье.
Своё желание заменить Смолку в этом поединке высказал грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили.
«Я готов подраться с Шоном О’Мэлли, если ему еще нужен оппонент. А в сентябре я, как и планировалось, встречусь с Марлоном», — написал Двалишвили в своём «инстаграме».
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