«Саня, ну у тебя и пузо». Подписчики оценили свежее видео с тренировки Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В настоящий момент спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкесии.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Как и обещал, выкладываю мой восстановительный процесс. Сейчас основной упор на то, чтобы убрать лишний вес: у меня две пробежки в день.

С каждым днём буду увеличивать дистанцию — начал с километра. Спасибо за поддержку, приятно читать ваши тёплые слова — для меня это дополнительная мотивация!» — подписал он видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Саня, ну у тебя и пузо».

«За пивом помчал».

«А чем там кормят, брат?»