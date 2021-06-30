«Саня, ну у тебя и пузо». Подписчики оценили свежее видео с тренировки Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новое видео. В настоящий момент спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкесии.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Как и обещал, выкладываю мой восстановительный процесс. Сейчас основной упор на то, чтобы убрать лишний вес: у меня две пробежки в день.
С каждым днём буду увеличивать дистанцию — начал с километра. Спасибо за поддержку, приятно читать ваши тёплые слова — для меня это дополнительная мотивация!» — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Саня, ну у тебя и пузо».
«За пивом помчал».
«А чем там кормят, брат?»
Комментарии
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