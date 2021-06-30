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РЕН ТВ покажет бой Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 264

РЕН ТВ покажет бой Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 264
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В ночь с 10 на 11 июля мск бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию боёв основного карда турнира UFC 264.

Это будет третий бой между ними. В сентябре 2014 года Макгрегор, стремительно двигавшийся к статусу самого популярного бойца ММА на планете, победил Порье техническим нокаутом в первом раунде. Их второй поединок состоялся в январе 2021-го, и американцу удалось взять реванш — он проиграл первый раунд, зато во втором благодаря правильной тактике отправил ирландца в нокаут.

На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. Макгрегор был чемпионом UFC в полулёгком (2015-2016) и лёгком (2016-2017) весах. Порье с апреля по сентябрь 2019-го владел титулом временного чемпиона UFC в лёгком весе, который утратил, проиграв удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову.

Помимо боя Макгрегора и Порье, зрители «РЕН ТВ» абсолютно бесплатно увидят ещё два поединка:

Гилберт Бернс (Бразилия) — Стивен Томпсон (США)
Тай Туиваса (Австралия) — Грег Харди (США).

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