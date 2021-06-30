РЕН ТВ покажет бой Конор Макгрегор — Дастин Порье на турнире UFC 264

В ночь с 10 на 11 июля мск бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор проведёт третий поединок с бывшим временным чемпионом UFC в лёгком весе Дастином Порье. Телеканал «РЕН ТВ» проведёт прямую трансляцию боёв основного карда турнира UFC 264.
Это будет третий бой между ними. В сентябре 2014 года Макгрегор, стремительно двигавшийся к статусу самого популярного бойца ММА на планете, победил Порье техническим нокаутом в первом раунде. Их второй поединок состоялся в январе 2021-го, и американцу удалось взять реванш — он проиграл первый раунд, зато во втором благодаря правильной тактике отправил ирландца в нокаут.
На счету 32-летнего Макгрегора 22 победы и 5 поражений в ММА. У 32-летнего Порье 27 побед и 6 поражений. Макгрегор был чемпионом UFC в полулёгком (2015-2016) и лёгком (2016-2017) весах. Порье с апреля по сентябрь 2019-го владел титулом временного чемпиона UFC в лёгком весе, который утратил, проиграв удушающим приёмом Хабибу Нурмагомедову.
Помимо боя Макгрегора и Порье, зрители «РЕН ТВ» абсолютно бесплатно увидят ещё два поединка:
Гилберт Бернс (Бразилия) — Стивен Томпсон (США)
Тай Туиваса (Австралия) — Грег Харди (США).
- 30 июня 2021
-
18:00
-
17:03
-
16:11
-
16:02
-
15:19
-
15:01
-
15:00
-
14:22
-
13:58
-
13:17
-
12:59
-
12:57
-
11:59
-
11:43
-
11:00
-
10:35
-
10:06
-
09:54
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:16
-
08:04
-
01:05
-
00:49
- 29 июня 2021
-
23:35
-
22:05
-
21:19
-
20:24
-
18:30
-
17:51
-
16:04
-
15:35
-
15:01