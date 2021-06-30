Ванзант: уход из UFC — лучшее решение в жизни

Звезда ММА Пейдж Ванзант, выступающая в последнее время в боях на голых кулаках, призналась, что не жалеет о переходе. Ванзант выступала в ММА с 2012 по 2020 год. Кроме того, она с 2014 по 2020 год дралась в UFC. После ухода из UFC она подписала контракт с организацией Bare Knuckle FC. В дебютном поединке Ванзант уступила Бритэн Харт. Но теперь Пейдж планирует добиться первой победы в промоушене в матче с Рейчел Остович.
«Вся моя карьера была построена в UFC. Я была там шесть лет. Этот период был нервным. Мало кто покидал UFC, находясь на пике. В основном из промоушена уходили ветераны.
Я стала свободным агентом в 26 лет, когда была очень молода. Было очень тяжело уходить из ведущего промоушена. Но теперь я знаю, что приняла лучшее решение в своей жизни», — цитирует Ванзант BJPenn.
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