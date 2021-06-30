Федерация бокса России назвала следующего соперника Гассиева

Российский боксёр Мурат Гассиев вернётся на ринг 22 июля 2021 года. Россиянин проведёт поединок с Эрканом Тепером из Германии. Бой соперников возглавит большой вечер бокса, который будет проходить в Москве на арене «Динамо».
Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Гассиев последний поединок провёл в октябре 2020 года. Тогда он нокаутировал албанца Нури Сефери и успешно дебютировал в тяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.
39-летний Тепер одержал 21 победу (13 — нокаутом) и потерпел три поражения.
Также на вечере бокса в Москве запланированы поединки бронзового призера Олимпийских игр-2012, двукратного чемпиона мира, а ныне обладателя пояса WBA Gold во втором наилегчайшем весе Михаила Алояна и бронзового призёра Игр-2016 Владимира Никитина.
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