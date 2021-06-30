«Он всегда был, есть и будет номер один для меня». Ломаченко посвятил пост отцу

Украинский боксёр Василий Ломаченко опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен выложил фотографии со своим отцом, Анатолием, который также является тренером Ломаченко.

«Несмотря на то, что я могу быть не согласен с ним, он всегда был, есть и будет номер 1 для меня», — написал Ломаченко в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ломаченко.

Ранее украинец нокаутировал японского боксёра Масаёси Накатами в девятом раунде. Бой с Накатами стал для Ломаченко первым после поражения в поединке с Теофимо Лопесом.

Отметим, что отец Ломаченко будет помогать украинцу Александру Усику готовиться к поединку с Энтони Джошуа.

Ожидается, что бой Александр Усик — Энтони Джошуа состоится в сентябре. У Джошуа сорвался поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, который 24 июля в третий раз сразится с Деонтеем Уайлдером.