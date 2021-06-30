«Он всегда был, есть и будет номер один для меня». Ломаченко посвятил пост отцу

Украинский боксёр Василий Ломаченко опубликовал новую запись в своём «инстаграме». Спортсмен выложил фотографии со своим отцом, Анатолием, который также является тренером Ломаченко.
«Несмотря на то, что я могу быть не согласен с ним, он всегда был, есть и будет номер 1 для меня», — написал Ломаченко в своём «инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ломаченко.
Ранее украинец нокаутировал японского боксёра Масаёси Накатами в девятом раунде. Бой с Накатами стал для Ломаченко первым после поражения в поединке с Теофимо Лопесом.
Отметим, что отец Ломаченко будет помогать украинцу Александру Усику готовиться к поединку с Энтони Джошуа.
Ожидается, что бой Александр Усик — Энтони Джошуа состоится в сентябре. У Джошуа сорвался поединок с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри, который 24 июля в третий раз сразится с Деонтеем Уайлдером.
- 30 июня 2021
-
23:47
-
22:47
-
21:45
-
21:30
-
18:45
-
18:00
-
17:03
-
16:11
-
16:02
-
15:19
-
15:01
-
15:00
-
14:22
-
13:58
-
13:17
-
12:59
-
12:57
-
11:59
-
11:43
-
11:00
-
10:35
-
10:06
-
09:54
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:16
-
08:04
-
01:05
-
00:49
- 29 июня 2021
-
23:35
-
22:05
-
21:19
-
20:24