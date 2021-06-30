Тренер Макгрегора: в прошлом бое лоу-кики всё изменили, но у нас есть решение проблемы

Колин Бёрн, тренер ирландского бойца ММА Конора Макгрегора, рассказал о ходе подготовки к поединку с американцем Дастином Порье. Бой состоится в ночь на 11 июля мск в Лас-Вегасе (США).

«На этот раз всё складывается отлично. Мы провели некоторое время в Дубае, отличное место, все здорово нам помогали. Теперь мы прибыли в Калифорнию.

У нас отличные спарринг-партнёры, все преследуют одну цель — помочь Конору, подтолкнуть его к выполнению работы. Они все активно участвуют в работе.

Конор был в лучшей форме в жизни во время предыдущего боя. Он постоянно тренировался, мы активно работаем. Поражение трудно принять, но нужно осознать это, подняться и идти дальше. В боях бывают взлёты и падения, нужно осознать это и уметь принимать.

Да, лоу-кики Порье изменили бой. Это сработало. Но существуют лёгкие варианты решения этой проблемы. Мы проведём некоторые изменения.

Посмотрим, кто выйдет победителем на этот раз. На таком уровне разница между бойцами настолько мала, что она ошибка может всё решить", — цитирует тренера talkSPORT.