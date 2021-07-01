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Блогер Джейк Пол пожертвовал $ 5 тыс. бойцу UFC, запустившей краудфандинговую кампанию

Блогер Джейк Пол пожертвовал $ 5 тыс. бойцу UFC, запустившей краудфандинговую кампанию
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Известный YouTube-блогер Джейк Пол, также выступающий в боях по правилам бокса и ММА, сделал пожертвование кампании бойца UFC Сары Альпар. Ранее спортсменка запустила краудфандинговую кампанию GoFundMe, чтобы собрать деньги для следующего выступления в UFC. Средства она хотела направить на организацию тренировочного лагеря.

Пол, неоднократно критиковавший UFC за низкие гонорары бойцов, перечислил девушке $ 5 тыс., о чём сообщил в своём «твиттере». Блогер опубликовал скриншот, подтверждающий перевод.

«Представьте новичка в НБА, которому приходится собирать деньги, чтобы играть. Я даю понять Саре, что полностью поддерживаю её. С радостью помогаю коллегам-бойцам», — написал Пол.

Следующей соперницей Альпар должна стать Эрин Бланшфилд. Этот бой состоится не раньше сентября.

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