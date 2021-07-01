В UFC выложили в YouTube полное видео первого боя Конор Макгрегор — Дастин Порье

В YouTube-канале UFC выложили полное видео первого поединка с участием бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона лиги в лёгком весе Дастина Порье.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в YouTube-канале UFC.

Третий поединок Конора Макгрегора и Дастина Порье состоится в ночь с 10 на 11 июля мск. В первом бою, состоявшемся в сентябре 2014 года, ирландец нокаутировал американца в первом раунде. Во втором поединке, прошедшем в январе 2021 года, Дастин взял реванш, нокаутировав Конора во втором раунде.

На счету Макгрегора 22 победы и пять поражений в смешанных единоборствах. У Порье 27 побед и шесть поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.