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А. Емельяненко рассказал, чем занимается в перерывах между тренировками. Фото

А. Емельяненко рассказал, чем занимается в перерывах между тренировками. Фото
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, чем занимается в перерывах между тренировками. В настоящее время спортсмен находится на сборах в Карачаево-Черкесии.

«В перерывах между тренировками стараюсь посмотреть красоты Карачаево-Черкесской Республики», — подписал он соответствующее фото в «сториз» «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

Последний поединок Александр Емельяненко провёл в июле 2020 года. Тогда на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) его нокаутировал Магомед Исмаилов, который специально ради этого боя поднялся в тяжёлую весовую категорию. Всего на счету Емельяненко 28 побед, восемь поражений и одна ничья.

Ранее подписчики Александра Емельяненко оценили свежее видео с его тренировки.

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