Хабиб Нурмагомедов — напарнику: оставь меня, я запарился

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее фото. Снимок сделан в зале AKA в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), где в настоящее время находится Нурмагомедов.
«Оставь да меня, запарился я сегодня», — подписал он фото, обращаясь к напарнику, пожелавшему провести схватку.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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