Новый соперник Тима Цзю прокомментировал выход на коротком уведомлении

Австралийский боксёр Стив Спарк рассказал об ожиданиях от поединка с Тимом Цзю, сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю. Спарк согласился выйти на бой, который состоится 7 июля, на коротком уведомлении, после того как Майкл Зерафа отказался от участия.

«Я заработал этот бой своим последним выступлением. Тим Цзю победил Джека Брубейкера, а я избил его.

Я мечтал сразиться с Тимом Цзю. Очевидно, это случилось немного быстрее, чем я ожидал. Но это хорошо. Я в хорошей форме, готов и еду в Ньюкасл, чтобы побеждать», — приводит слова Спарка BoxingScene.

Тим Цзю провёл 18 боёв на профессиональном ринге, одержав в них 18 побед (14 – нокаутом). 31 марта Цзю-младший победил нокаутом ирландского боксёра Денниса Хогана и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO. На счету Стива Спарка 12 побед (в том числе 11 нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе.