Махачев — Нурмагомедову: полегче, мы уже не в одной весовой!

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в UFC в лёгкой весовой категории, обратился к экс-чемпиону лиги в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Махачев намекнул, что Нурмагомедов набрал вес, после того как закончил карьеру.

«Полегче, мы уже не в одной весовой!» — подписал Махачев фотографии спарринга с Нурмагомедовым.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Ислама Махачева.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.