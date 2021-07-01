Бывший тренер Кличко: на Уайлдера страшно смотреть. Он просто тряпка

Сергей Городничёв, бывший тренер экс-чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Владимира Кличко, поделился мнением о бывшем чемпионе мира по версии WBC Деонтее Уайлдере, который 24 июля проведёт третий бой с обладателем соответствующего пояса Тайсоном Фьюри.

«Уайлдер вышел на второй бой — просто тряпка. Он ногу заднюю тянул, Фьюри его просто психологически сожрал. И он не кичится медалями. У Кличко выиграл и отдал все пояса. Он не зациклен на этом. А когда люди зациклены на том, чтобы собрать все пояса и стать абсолютным чемпионом, они их теряют, а потом горько об этом сожалеют.

Взгляните на этого Уайлдера — на него страшно смотреть. Он уже как загнанный зверь. Посмотрите в его глаза. Он когда на второй бой выходил, я говорил: «Боже, да он сгорел, уже всё». Уже было видно, потому что физиогномика человека выдает это всё», — рассказал Городничев в своём YouTube-канале.