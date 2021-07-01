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Чейл Соннен: у Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности

Чейл Соннен: у Макгрегора нет преимущества над Порье в секретности
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Бывший боец, аналитик Чейл Соннен поделился мнением об исходе поединка между Конором Макгрегором и Дастином Порье.

«Чем быстрее закончится бой — тем лучше для Макгрегора. Но в этот раз ситуация чуть сложнее. Есть ли у Конора его адская левая с отличной точностью, длиной, скоростью и мощью? Да, есть. Может ли он быстро поставить точку левой рукой? Да, может. Но есть ли у него левая, о которой мир не знает? Нет, пусть когда-то это и было так. Ему нужно лучше прятать её.

У Конора нет преимущества в секретности. У него большое преимущество в скорости и мощи, но это не секрет для Порье. Он может использовать это против других соперников, но с Порье он встречается в третий раз.

Так что никаких сюрпризов, бой пройдёт в открытую. Против такого хитрого бойца, как Конор, чем лучше его знаешь, тем комфортнее тебе в поединке», — сказал Чейл Соннен в эфире своего подкаста.

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