Редкач: проигрыш Лопесу приземлил Ломаченко. Матрица уже не тот

Украинский боксёр Иван Редкач оценил победу бывшего чемпиона мира по боксу в трёх весовых категориях Василия Ломаченко в поединке с японцем Масаёси Накатани. Ломаченко нокаутировал Накатани в девятом раунде.
“Ломаченко нужно было красивое возвращение. Накатани не самурай, хотя стоял стойко. Я с Накатани не знаком как с боксёром. Для Ломаченко он был слаб. Джервонта Дэвис больше бы подошёл. Но Вася показал себя лучше, чем с Теофимо Лопесом. Это было показательное выступление для Ломаченко. Ему нужно было красиво вернуться, и он это сделал.
Как боксёра я всегда уважал Ломаченко. Вася молодец, потому что спарринг-партнёров подобрал в этот раз, а не со своим мешком для битья приезжал. Видно, что проигрыш Лопесу его приземлил, Матрица (прозвище Ломаченко. — Прим. «Чемпионата») уже не тот. Все мы стареем, без исключения. У Матрицы раньше глаза горели, а сейчас он делал всё как работу. Но сделал работу хорошо. Однако японец себя не проявил на все сто процентов. Он, видимо, просто заработать вышел, так как уже уходил из бокса», — цитирует Редкача ua.tribuna.com.
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