Мурат Гассиев показал актуальную физическую форму. Фото
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Российский боксёр Мурат Гассиев опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках можно оценить актуальную физическую форму спортсмена.
«Утренняя пробежка», — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Мурата Гассиева.
Гассиев вернётся на ринг 22 июля 2021 года. Россиянин проведёт поединок с Эрканом Тепером из Германии. Бой соперников возглавит большой вечер бокса, который будет проходить в Москве на арене «Динамо».
Последний бой экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжёлом весе Гассиев провёл в октябре 2020 года. Тогда он нокаутировал албанца Нури Сефери, успешно дебютировав в тяжёлом весе. В общей сложности Гассиев одержал 27 побед и потерпел одно поражение.
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